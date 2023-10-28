Как чай сделает котлеты более сочными: хитрый трюк

За этим лайфхаком будут охотиться абсолютно все

Сочные и ароматные котлеты – одно из наших любимых блюд. Мы готовим биточки достаточно часто, ведь вряд ли найдется человек, который откажется от них.

Как правило, котлеты готовят из фарша, добавляя лук, чеснок, специи и предварительно замоченный в молоке хлеб. Так делали еще наши бабушки и дедушки, чтобы биточки держали форму и не разваливались. Но что делать, если дома нет молока? Вместе с Today расскажем, как можно выйти из сложной ситуации.

В чем можно замочить хлеб при приготовлении котлет

В такой ситуации может быть выручена обычная вода. Если замочить в ней хлеб, то котлеты тоже получатся сочными.

Однако лучшим способом является замачивание хлеба в чае. Главное – чтобы напиток был крепким и немного сладким. Именно батон, вымоченный в чае, придает котлетам особый вкус и нежную консистенцию.

Добавление небольшого количества сахара поможет добиться заветной румяной корочки на котлетах, возникающей в процессе карамелизации. Но если вы не хотите вымачивать котлеты в сладком чае, то просто добавьте сахарный песок в мясной фарш в пропорции 1 столовая ложка на килограмм мяса.

Кстати, эта кулинарная уловка пригодится вам не только для приготовления котлет. Используйте ее и для любимых чебуреков или беляшей с мясной начинкой и наслаждайтесь.