Продукт будет невозможно есть: ошибки хранения, из-за которых портится квашеная капуста

Эти ошибки вызывают порчу продукта

Квашеная капуста – любимая заготовка. Поистине хорошо заквашенная капуста отлично подходит для салатов, супов, пирогов, а также других блюд.

Однако ее нужно правильно хранить. В противном случае она может потерять свои свойства и испортиться. На Pixelinform рассказали, какие правила нужно соблюдать при хранении капусты.

Правильный выбор посуды

Лучше всего для хранения подходят глиняные, деревянные или стеклянные банки с крышками. Не рекомендуется хранить капусту в металлической или пластиковой посуде – такая тара может окисляться или выделять вредные вещества.

Посуда должна быть чистой и сухой. Лучше промыть его перед использованием горячей водой с уксусом и высушить.

Правильная подготовка капусты

Прежде всего, нужно переложить капусту из начальной посуды в посуду для хранения. Затем — залить ее оставшимся от квашения рассолом. Надо, капуста была покрыта рассолом. Можно добавить немного сахара или меда, чтобы сохранить кислотность и аромат. Не забудьте о прессе сверху.

Условия хранения

Оптимальная температура для хранения квашеной капусты составляет от 0 до +5 градусов Цельсия. Если выше – может перекиснуть, ниже – замерзнуть.

Капусту следует хранить в темном месте. Свет может ухудшить цвет и вкус.

Следите за уровнем рассола и при необходимости доливайте его. Также мы рассказывали о детали, которая сделает ваш борщ вкуснее.