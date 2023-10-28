Залейте водой и поставьте в шкаф: как навсегда избавиться от пищевой моли

Натуральное средство, которое решит проблему с молью

Нашествие пищевой моли на кухне может стать настоящей проблемой. Стоит буквально одной бабочке появиться в пакете с крупой и через небольшой промежуток времени все кухонные шкафчики заполонят вредители. По этой причине стоит знать об эффективных способах искоренения пищевой моли.

Для борьбы с этим вредителем необязательно нужны специализированные препараты. Проблему можно решить домашними средствами.

Пищевая моль обычно откладывает яйца в сыпучих продуктах. Вредители любят темные и сухие места и чаще всего прячутся в открытых упаковках, которые мы храним в кухонных шкафах.

Как быстро избавиться от моли в доме

Чтобы избавиться от пищевой моли, следует сначала перебрать пищевые продукты – особенно сыпучие. Стоит выбросить открытые упаковки с крупами, макаронами и рисом, в которых довелось поселиться моли. Рекомендуется именно выбросить их, так как если оставить даже несколько насекомых, проблема быстро вернется.

И вообще крупы рекомендуют хранить в стеклянной или прозрачной пластиковой таре, чтобы вовремя заметить, что внутри появилась молль. Если она будет плотно закрыта, ни одно насекомое не сможет попасть внутрь, что является еще одним преимуществом.

После того как вы закончите чистку и выбросите открытые упаковки с крупами, стоит перейти к следующему занятию, требующему использования уксуса. Смешайте небольшое количество вещества с горячей водой, разлейте по мискам и поставьте внутрь шкафов. Пары уксуса эффективно устранят остатки моли, которые не удалось удалить вручную путем очистки содержимого ящиков. После этого достаньте посуду, вылейте жидкость в раковину и вымойте шкафы.

Еще один способ избавиться от пищевой моли на кухне — подготовить и разместить в разных местах несколько простых ароматических ловушек. Приготовить их можно легко и быстро. Просто налейте небольшое количество яблочного уксуса или вина в прозрачные миски или блюдца и поставьте их возле кухонных шкафов и на подоконниках. Насекомые, заинтересовавшиеся запахом, проникнут в сосуд и быстро утонут в жидкости.

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