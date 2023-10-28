Очистите картофель и положите его в обувь: это решит распространенную проблему

Тесная кожаная обувь буквально за ночь станет удобнее

Правильно подобранная по ноге обувь чрезвычайно важна. Иногда после покупки оказывается, что размер не тот, что приводит к мозолям. Справиться с этой проблемой и растянуть обувь помогает картофель.

Корнеплод можно использовать не только в пищу, но и при чистке различных поверхностей, а также… при растягивании кожаной обуви, которая оказалась тесной. Хотя на первый взгляд идея может показаться немного странной, попробовать стоит. В частности, картофель поможет, когда обувь давит на пальцы ног. Просто очистите два клубня, тщательно вымойте их, вставьте в носки обуви и оставьте на 12 часов, или на ночь.

Утром просто достаньте картошку, протрите внутреннюю часть влажной тряпкой. Вы обнаружите, что овощной сок размягчил материал, и обувь стала намного удобнее. Метод имеет и дополнительный эффект – устраняет неприятные запахи, возникающие при потении ног.

Прежде чем использовать этот метод, помните, что он работает только с натуральной кожей и не должен использоваться с искусственными материалами.

Ранее "Телеграф" делился способами избавиться от неприятного запаха из обуви. Он особенно подойдет владельцам кошек.