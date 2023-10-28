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Очистите картофель и положите его в обувь: это решит распространенную проблему

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Туфли станут удобнее
Туфли станут удобнее. Фото Pexels

Тесная кожаная обувь буквально за ночь станет удобнее

Правильно подобранная по ноге обувь чрезвычайно важна. Иногда после покупки оказывается, что размер не тот, что приводит к мозолям. Справиться с этой проблемой и растянуть обувь помогает картофель.

Корнеплод можно использовать не только в пищу, но и при чистке различных поверхностей, а также… при растягивании кожаной обуви, которая оказалась тесной. Хотя на первый взгляд идея может показаться немного странной, попробовать стоит. В частности, картофель поможет, когда обувь давит на пальцы ног. Просто очистите два клубня, тщательно вымойте их, вставьте в носки обуви и оставьте на 12 часов, или на ночь.

Утром просто достаньте картошку, протрите внутреннюю часть влажной тряпкой. Вы обнаружите, что овощной сок размягчил материал, и обувь стала намного удобнее. Метод имеет и дополнительный эффект – устраняет неприятные запахи, возникающие при потении ног.

Прежде чем использовать этот метод, помните, что он работает только с натуральной кожей и не должен использоваться с искусственными материалами.

Ранее "Телеграф" делился способами избавиться от неприятного запаха из обуви. Он особенно подойдет владельцам кошек.

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#Обувь #Картофель #Лайфхак