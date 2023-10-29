Для румяной выпечки: лучшие лайфхаки опытных кондитеров

Секреты опытных кулинаров

Ароматные булочки – это весомая часть домашней выпечки. Такие булочки, а также пироги, хлеб и т.д. объединяет то, что их необходимо смазывать перед отправкой в духовку.

Если начать печь без предварительной специальной обработки, изделие никогда не получится румяным и эффектным. Вместе с Pixelinform рассказываем о компонентах, которые опытные кондитеры используют для смазки теста.

Для аппетитного золотистого блеска

Это самый популярный вариант. Он прост и эффективен. Нужно взять одно среднее куриное яйцо, выбить его в миску и размешать большой ложкой воды. Тогда смазать верх выпечки. Приятный вид выпечки вас удивит.

Для матового оттенка

Если ваша цель – хорошая выпечка с роскошной матовой корочкой, вам тоже понадобится яйцо. Но размешать его нужно с двумя ложками сливок. Можно поменять их на такое же количество молока.

Чтобы сохранить веганскую составляющую

Любимый вариант веганов – оливковое масло. Также это идеальный вариант для постной выпечки. Масло спасает, когда важно обойтись без яиц, молока и других продуктов животного происхождения. Выпечка выходит очень красивой.

Просто выберите вариант, который вам больше подходит. Также мы говорили, чем заменить кислые огурцы в оливье.