Укр

Как закрепить освежитель на унитаз: почти все делают это неправильно

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Ароматизатор для унитаза
Ароматизатор для унитаза. Фото Коллаж "Телеграфа"

Туалетный блок не нужно вешать на ободок

Даже самые привычные вещи иногда скрывают в себе секреты. В повседневной жизни есть множество предметов, которыми мы пользуемся очень часто и даже не задумываемся о том, что делаем что-то не совсем правильно. Так, например, бывает с неверным использованием одной из сторон ластика для карандаша.

Не так все однозначно и с использованием блока для унитаза. Его используют для придания свежего аромата в санузле, а также для поддержания чистоты сантехники. Простой предмет крепится к ободку унитаза. Но часто это делается неправильно.

Блогер @fibasince93 из TikTok утверждает, что ароматизатор нужно вешать не на ободок унитаза, как это делают многие пользователи, а под ободок. Правильный метод крепления наглядно продемонстрирован на видео.

Благодаря предложенному способу крепления блок будет надежно держаться. К тому же на ободке не останется лишних предметов, которые бы мешали плотному прилеганию сиденья для унитаза.

Ранее "Телеграф" рассказывал об альтернативном способе от неприятного запаха в туалете. Для этих целей можно использовать зубную пасту.

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#Унитазы #Лайфхак #Ароматизатор