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Эти простые подручные средства скроют царапины на любом дереве: три хитрых уловки

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Деревянная мебель создает уютную атмосферу Новость обновлена 29 октября 2023, 22:40
Деревянная мебель создает уютную атмосферу. Фото Freepik

Эти трюки заставят вашу мебель выглядеть лучше

Для восстановления внешнего вида деревянной мебели не всегда обязательно нужно использовать дорогие специальные средства. Иногда необходимого результата можно добиться намного проще и дешевле — аналогично, как и при уборке в санузле.

Конечно, деревянная мебель выглядит солидно, но может быстро стать некрасивой. Как убрать мелкие царапины на дереве с помощью нескольких бытовых уловок, рассказывает портал Ukr.Media.

Прежде всего, запомните на будущее — если вы не хотите слишком рано задумываться о том, как убрать царапины на дереве, стоит позаботиться об этом после приобретения новой мебели. Пропитав ее специальным защитным средством, купленным в специализированном магазине, вы значительно увеличите срок, в течение которого ваша мебель будет выглядеть как новая.

Как убрать царапины на деревянном столе и не только

Если ваш деревянный стол или другая мебель покрылись сеткой царапин, смотреть на это бывает неприятно. Но от этих повреждений можно избавиться или максимально их замаскировать с помощью простых домашних средств.

Вы можете использовать:

  • Неочищенные орехи.
  • Оливковое масло.
  • Кофейную гущу.

Выбирайте орехи пекан, бразильский, итальянский или миндаль. Их цвет должен быть наиболее близок к цвету мебели. Просто потрите царапины и скоро вы заметите разницу.

Оливковое масло и уксус нужно смешать в пропорции один к одному и втереть в мебель. Такая смесь быстро улучшит внешний вид дерева. Уксус можно заменить лимонным соком, если вас смущает его резкий запах.

Кофейная гуща наносится с помощью ватной палочки на темную древесину. Этот естественный краситель заставит царапины исчезнуть или, по крайней мере, сделает так, чтобы они не сильно бросались в глаза.

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#Мебель #Царапины #Лайфхак