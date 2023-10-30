Ваша выпечка получится невероятной: хитрости работы с духовкой, о которой молчат пекари

Ваша выпечка будет всегда получаться

Ароматная выпечка радует не только вкусовые рецепторы, но и дарит дому атмосферу уюта. Дом всегда ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями, жареными пирожками или тыквенной шарлоткой.

Однако не всегда домашняя выпечка получается нежной и мягкой. Для этого важно не только правильно замесить тесто, но учитывать некоторые нюансы непосредственно при выпечке. О них вместе с Рrostoway и расскажем.

Что нужно учитывать при выпекании десертов в духовке

Что касается дрожжевого теста, оно очень не любит сквозняков. Если вы выпекаете что-нибудь из него, не стоит часто открывать духовку – в этом случае перепад температуры не даст возможности выпечке подняться.

Всегда помните: заготовку из теста необходимо ставить в предварительно разогретую духовку. Для слоеного или бисквитного теста это очень важное требование.

А вот белковое тесто получится шикарным, если выпекать десерты при низкой температуре. Если сделать ее повыше, пирог может не получиться.

При выпекании десертов пергамент или форму следует смазывать маслом или маслом, и посыпать манной крупой или сухарями. Всегда следите за временем выпечки любимых пирогов, которые рекомендуют в рецептах.

Воспользуйтесь этими советами и приготовьте самый вкусный заливной пирог с капустой на скорую руку по рецепту "Телеграфа". Ваша выпечка будет идеальной.