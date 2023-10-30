Овощи в холодильнике будут всегда свежие: поможет одна хитрость

Одного продукта достаточно, чтобы продлить срок хранения овощей и фруктов

Продукты питания зачастую покупаются сразу на продолжительное время, чтобы не бегать в магазин каждый день. Но в случае с овощами эта традиция не всегда полезна.

Несмотря на то, что низкие температуры способствуют более длительному хранению продуктов, некоторые овощи портятся быстрее, чем хотелось бы. К счастью есть простой трюк, который может предотвратить это.

Чтобы продлить срок хранения овощей, нужно поставить миску с солью в ящик в холодильнике.

Идея может показаться странной, но она действительно работает. Дело в том, что соль является отличным поглотителем влаги. Она соберет всю лишнюю влагу из холодильника, благодаря чему овощи не так быстро испортятся и дольше останутся свежими.

Иногда овощи в холодильнике начинают издавать неприятный запах. Избавиться от него поможет кофе с корицей. Необходимо смешать в миске три столовые ложки кофе, добавить чайную ложку корицы и поставить на полку с овощами. Уже через несколько часов кофе поглотит неприятный запах, а корица выделит приятный пряный аромат. Смесь следует заменять не реже одного раза в 3 недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике. Низкие температуры портят их вкус.