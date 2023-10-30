Забудете дорогу в ателье: как своими руками починить молнию на одежде

Простые лайфхаки, как отремонтировать молнию

Скоро зима, а значит нужно проверить свои зимние вещи на предмет поломок молнии. Чтобы не ходить к мастерам в ателье, попробуйте сами отремонтировать. Мы уже рассказывали, чем смазать молнию, чтобы она не заедала, а сегодня делимся способами, как починить уже сломавшуюся молнию на куртках и другой одежде.

Время от времени молния или зиппер может выходить из строя, делая куртку практически бесполезной, пишет techinsider. Однако, исправить ситуацию можно в домашних условиях.

Если молния расходится или уже разошлась

Для начала проверьте замок и установите причину поломки. Все может быть до смешного просто — например, забитый битком карман. Бывает так, что после устранения этой причины, молния заработает снова. Однако, так бывает не всегда.

Способы, как починить молнию

Можно попробовать исправить проблему с молнией с помощью ножниц. Отыщите нижнее положение бегунка и аккуратно надрежьте по горизонтали ткань между зубцами молнии. Теперь наденьте на отрезанную часть зиппер и попробуйте заново застегнуть.

Еще один способ предполагает использование отвертки. Этим инструментом нужно расширить пазы бегунка сверху. Теперь вставьте свободный край застежки в расширение и аккуратно зажмите плоскогубцами или чем-то похожим.

Также можно попробовать починить молнию с помощью прозрачного лака для ногтей. В месте, где разошлась молния нужно смазать ткань лаком и застегнуть.

С помощью английских булавок или скрепок можно временно закрепить молнию, если под рукой нет ничего для ее починки. Такой способ не решит проблему, но поможет, как минимум дойти до дома и уже там заняться более серьезным ремонтом молнии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как освободиться из одежды, если заела молния. Есть топ-3 лайфхака на все случаи жизни.