Как подобрать джинсы по размеру без примерки: гениально простые способы

Сантиметр вам для этого не понадобится

Для покупки вещей иногда приходится тратить очень много времени и сил. Облегчить и ускорить процесс можно с помощью лайфхаков, которые позволяют выбрать одежду без примерки. Они такие же простые, как и способ выбрать носки по размеру. Особенно удачно это работает с джинсам и другими видами брюк.

Есть несколько способов определить, подойдут ли брюки по размеру.

Один из самых популярных лайфхаков по покупке джинсов без примерки — обмотать их вокруг шеи.

Этот способ больше подходит людям с худощавым телосложением. Для этого необходимо обернуть пояс брюк вокруг шеи. Если края не сходятся – они маленькие, идут внахлест – слишком большой размер джинсов, а если соприкасаются – это идеальный размер.

Согнутая рука

Необходимо застегнуть брюки, согнуть руку в локте, сжать кулак и постараться пропихнуть ее в пояс в горизонтальном положении. Если рука поместилась, значит джинсы подойдут по размеру.

Сложенные штаны

Джинсы нужно сложить пополам и приложить к талии сбоку. Если длинна пояса одинаковая спереди и сзади, вы в них влезете.

Чтобы убедиться в том, что штанины не будут очень узкими, необходимо сжатым кулаком попробовать всунуть руку в штанину снизу. Рука должна входить свободно и не натягивать ткань.

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