Вы больше не будете ломать голову над этим вопросом: нужно ли мыть яйца перед приготовлением
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Эти правила знать очень важно
Яйца – незаменимый продукт на каждой кухне. Они сами по себе уже являются отличным продуктом, но также это важный ингредиент к домашней выпечке, салатам и другим блюдам.
Долгое время даже самые опытные кулинары спорят, следует ли мыть яйца и когда это необходимо сделать. Вместе со Smachnonews расскажем.
Нужно мыть яйца или нет
Скорлупа яиц не такая чистая, как может показаться на первый взгляд, а мытье может помочь удалить внешние загрязнения и возможные микробы. Именно поэтому яйца лучше мыть перед приготовлением, причем неважно — вы собираетесь их жарить, варить или добавлять в тесто.
Когда следует мыть яйца
Яйца следует мыть перед тем, как из них вы будете что-нибудь готовить. Дело в том, что преждевременное их мытье к порче продукта.
Запомните: хранить яйца лучше в отдельном контейнере. Причем лучше, если они находятся как можно дальше от открытых продуктов.
Как правильно мыть яйца
Яйца отправьте под проточную воду и аккуратно вымойте их, причем без использования моющих средств и губок. После мытья обсушите яйца на бумажном полотенце и используйте дальше по назначению.
Ранее мы рассказывали, как правильно хранить яйца в лотке. Эти хитрости сделают вашу жизнь проще.