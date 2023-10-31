Ножи снова будут сверкать: окуните их в простой раствор

На процедуру не уйдет много времени

В каждом доме есть кухонные ножи, которые служат уже долгие годы. Иногда, даже несмотря на тщательный уход, правильную чистку и регулярную заточку, на поверхности может появиться ржавчина. Как и в случае с заточкой ножей, избавиться от ржавчины также можно в домашних условиях без специальных инструментов.

Ржавым ножом нельзя резать продукты. Вместо этого приготовьте смесь домашних ингредиентов, которая поможет вам обновить инструмент.

Для борьбы со ржавчиной и возвращению былого блеска ножам подойдет приготовленная смесь воды и лимонного сока. Смешайте обе жидкости в пропорции 1:1 и вылейте, например, в большой стакан.

Замочите ножи в растворе и подождите около 10 минут.

Достаньте предметы, промойте их чистой водой и вытрите насухо. Готово! Ножи снова будут сиять и на их поверхности не будет и намека на ржавчину.

Также стоит применять простой метод, который поможет правильно ухаживать за ножами. Речь идет о смазке. Для этих целей отлично подходит растительное масло, которое есть практически в каждом доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть белую посуду от налета и пятен. Хозяйкам помогут копеечные средства.