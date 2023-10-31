Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, чтобы не убить: советы профессионалов

Чрезмерная температура и другие нарушения могут преждевременно их испортить

И взрослые, и дети, все любят кроссовки — эта обувь практична и удобна. Тем более, модные тренды осени 2023 позволяют сочетать их со всеми вашими любимыми вещами и выглядеть на пике стиля.

Тем более важно знать, как правильно ухаживать за этой обувью. Своими советами делятся профессионалы из Американской химчистки.

Какой режим выбрать для стирки кроссовок — важный нюанс

Основных режимов в стиральной машинке всего три:

хлопок;

синтетика;

шерсть и шелк.

Все остальные — это вариации, предлагаемые производителями в стремлении разнообразить линейку своей бытовой техники и привлечь покупателя. Меняется лишь длительность этапов и скорость вращения барабана и оборотов отжима.

Не рекомендуется выбирать режим "хлопок", поскольку он самый длинный и с наиболее активным вращением барабана, что негативно скажется на внешнем виде и долговечности обуви. Подходят режимы ручной или деликатной стирки, и конечно "спорт" или "обувь".

В случае их отсутствия подойдет обычный режим синтетики на температуре 30 градусов. Вы можете включить в конце дополнительное полоскание, поскольку режим спорт — это та же синтетика, только с несколько большим количеством воды.

Специалисты советуют отключить отжим и использовать жидкие средства для стирки. Это предотвратит появление пятен от стирального порошка.

Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат — главные шаги

Есть несколько важных правил:

снимите стельки и шнурки;

удалите камешки, другие посторонние частицы с подошвы, смойте песок;

подошву предварительно потрите щеткой с добавлением моющего средства, особенно белую;

поместите кроссовки в специальный мешок для стирки.

Можно использовать старые наволочки, полотенца — это нужно, чтобы обувь не билась одна об одну. За одну стирку помещайте в барабан не более двух-трех пар обуви, чтобы он не был заполнен более, чем наполовину. После стирки максимально раскройте обувь и просушите в хорошо проветриваемом месте.

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