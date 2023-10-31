Что высыпать в раковину, чтобы засор исчез: гениальный трюк (видео)

Для прочистки стока нужны только подручные средства

Волосы, остатки пищи, мыльная пена и другие предметы могут становиться причиной засора в раковине на кухне или в ванной комнате. Однако справиться с проблемой можно быстро и без помощи сантехника.

Чтобы убрать засор в раковине, попробуйте популярный в сети лайфхак. Эффективный трюк показывает в своем ролике блог @sheetslaundryclub в TikTok.

Так, прочистить сток можно без особых усилий и затрат. Главное, действовать оперативно и следовать алгоритму. Все необходимое для устранения засора вы найдете у себя дома. Нехитрая манипуляция справиться с "пробкой", а вода снова начнет быстро утекать.

Бонус этого лайфхака в том, что для чистки не понадобятся химикаты. Вместо этого воспользуйтесь половиной чашки пищевой соды и половиной чашки уксуса.

Как убрать засор в раковине с помощью соды и уксуса:

Сначала оба ингредиента друг за другом поместите в канализацию. После этого подождите 10 минут. Финальный шаг: вылить в трубу кипяток.

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