Нанесите этот продукт и подождите 15 минут: эффективный способ очистить вентиляцию

Этот способ очистки вентиляции не требует особых усилий

Вентиляционные решетки присутствуют в каждой квартире. Но далеко не все уделяют внимание тщательной их очистке. И это является серьезной ошибкой. На поверхности решетки может появиться грибок, от которого трудно избавиться.

Очистка вентиляционной решетки может быть очень простой. Избавиться от грязи на вентиляции можно с помощью проверенного средства, которое легко приготовить самостоятельно всего из двух ингредиентов. Эффект вас приятно удивит.

Вам понадобится всего два ингредиента — вода и пищевая сода. Две столовые ложки порошка засыпьте в емкость с теплой водой. Все тщательно перемешайте. Налейте средство в бутылку с пульверизатором и распылите на вентиляционную решетку.

После нанесения моющего средства на поверхность подождите 15–20 минут. По истечении этого времени тщательно вытрите грязь губкой или тканью.

Если на решетке уже образовался грибок, сначала пройдитесь по ней щеткой, смоченной жидкостью для мытья посуды. После этого уже распылите содовый раствор, подождите 15 минут и протрите решетку губкой.

Если решетка очень сильно загрязнена, ее придется открутить, снять со стены и промыть под проточной водой. Затем погрузите ее в таз с растворенной в нем таблеткой для посудомоечной машины на полчаса. С помощью щетки удалите загрязнения между ребрами решетки и высушите ее бумажным полотенцем.

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