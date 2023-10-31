Стиральная машина перестанет вонять тухлыми яйцами: с каким средством запустить пустую стирку
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Не забывайте периодически чистить стиральную машину
Нередко в стиральной машине может появиться вонь, часто это запах затхлости, тухлых яиц и плесени. Чтобы сохранять прибор в наилучшем виде, регулярно проводите так называемые пустые стирки.
Простой лайфхак с пищевой содой решит проблему с неприятным запахом в стиральной машине. Об этом пишет Express.
Так, вонь в барабане возникает из-за скопления бактерий и грибка. Особенно часто подобную проблему замечают те, кто стирают вещи при холодных режимах. Низкие температуры в сочетании с влажной средой внутри прибора позволяют плесени быстро размножаться. К счастью, доступный подручный ингредиент — пищевая сода — поможет избавиться от неприятностей.
Чтобы избавиться от запаха сырости в стиральной машине, воспользуйтесь эффективным трюком. Для этого поместите половину стакана пищевой соды прямо в барабан и запустите горячий цикл. Повторять такую пустую стирку можно один раз в месяц. Нехитрая уловка поможет сохранять чистоту в стиральной машине, благодаря чему прибор, как и ваша одежда после стирки не будут вонять.
Ранее "Телеграф" рассказывал о распространенных ошибках при стирке. Если вы так делаете, то вещи быстро изнашиваются и портятся.