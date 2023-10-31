Душевой поддон будет как новый: какими подручными средствами его натереть

Очистить поддон можно очень быстро и просто

Со временем поддон душевой кабины покрывается пятнами и стойким известковым налетом. Однако даже подручные средства помогут вернуть чистоту.

Чтобы очистить душевую кабину, обратите внимание на этот эффективный лайфхак. О нем рассказывает Express.

Так, для чистки душевого поддона возьмите:

Полстакана пищевой соды,

Полстакана уксуса,

Сок лимона,

Маленькую миску,

Мягкую чистящую губку или ткань,

Еще одну мягкую тряпку для просушки.

Сначала смешайте пищевую соду с уксусом в небольшой емкости. Смесь начнет шипеть. Добавьте в миску лимонный сок, так вы получите приятный цитрусовый аромат.

Затем распределите смесь по поддону и подождите около минуты, чтобы она подействовала. Протрите поверхность мягкой неабразивной губкой или тканью, делайте круговые движения.

После этого оставьте смесь еще на несколько минут. Теперь можно смыть средства теплой водой. Просушите душевой поддон чистой сухой тканью. Повторять этот трюк можно раз в неделю.

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