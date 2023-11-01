Принесете домой самые лучшие: как правильно выбирать яйца

Обращайте внимание на эти нюансы при выборе продукта

Яйца — один из самых важных продуктов на нашей кухне. Мы готовим из них пышные омлеты, разнообразные салаты и добавляем в домашнюю выпечку.

Однако не все знают, что при выборе яиц стоит учитывать ряд важных нюансов. Вместе с "УНИАН" рассказываем, как правильно выбирать яйца.

На что обратить внимание при выборе яиц

Прежде всего, осмотрите яйца. В обязательном порядке убедитесь в целостности скорлупы. Не покупайте треснутые или разбитые яйца — на скорлупе немало вредных бактерий, которые при соприкосновении с сырым яйцом превращают его в "бомбу замедленного действия".

Свежесть яиц легко проверить дома. Опустите яйцо в холодную воду: свежее яйцо останется на дне, тухлое — всплывет.

Стоит также обратить на категорию яиц. Их маркируют по нескольким критериям.

Качество и срок хранения яиц обозначают так:

extra — яйца, предназначенные для экспорта;

Д — диетические яйца;

А — пищевые яйца для экспорта;

В — яйца "второго" класса для экспорта;

С — столовые яйца (их можно встретить на прилавках чаще всего).

Также яйца различают по массе:

0 — отборные яйца высшей категории с наибольшим весом до 73 г;

1 — первая категория яиц, весом до 63 г;

2 — вторая категория, яйца весят до 53 г;

М — самые мелкие яйца, весом до 45 г., чаще всего их не продают или отдают очень дешево.

Эти критерии стоит учитывать при выборе яиц. Особенно это важно, если вы собираетесь готовить домашний бисквит или безе.