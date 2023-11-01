Как легко снять шкурку с орехов: самые простые способы

Больше не придется тратить много времени на очистку орехов

При приготовлении разнообразных блюд, особенно тортов и десертов, необходимо использовать грецкие орехи без шкурки. Снимать шкурку с орехов – занятие довольно неприятное и трудоемкое. Находчивые хозяйки нашли способы не только расколоть орехи без специального приспособления, но и в мгновение ока справиться с проблемой шкурок. Эти лайфхаки вернут радость от процесса приготовления.

Один из способов быстро снять шкурку с орехов – поместить их в духовку. Высыпьте орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и запекайте около получаса. Достав продукты из духовки, просто высыпьте их на бумажное полотенце и энергично потрите. Кожура сойдет сама.

Аналогичного эффекта мы добьемся, если решим поджарить орехи на сковороде. Через несколько минут обжаривания на сухой сковороде энергично пошевелите ею, и с орехов начнет сходить кожица.

Еще один способ быстро снять кожицу с орехов — положить орехи в миску, а затем залить их кипятком. Примерно через десяток минут шкурка с орехов сойдет сама. Однако не забудьте хорошо их высушить, прежде чем добавлять в тесто.

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