Молоток не пригодится: странный, но действенный способ очистить грецкие орехи

В сезон сбора орехов как раз то, что нужно

В пору сбора урожая грецких орехов многие сталкиваются с проблемой их очистки. Обычно для этого используется молоток, много времени, еще и руки потом будет трудно отмыть. Как оказалось, есть странный, но простой трюк, как очистить орехи от скорлупы без молотка и приложения физической силы.

Как с легкостью и без молотка очистить грецкие орехи рассказала киевская блогер и фуд-эксперт Дария на своей странице в Instagram.

Так, чтобы почистить орехи, их нужно сварить. А точнее прокипятить три минуты достать из воды и расколоть скорлупу. После изъятия целых половинок орехов, их нужно просушить.

Пошаговая инструкция, как почистить грецкие орехи без молотка

Закипятите воду в кастрюле и бросьте в нее грецкие орехи.

Варите три минуты, слейте воду.

Оставьте орехи охлаждаться и подсыхать после варки.

Ножом раскройте орехи, легонько ковырнув щель между половинками.

Теперь с легкостью можно доставать ядра грецких орехов половинками или целиком.

Влажные после отварки орехи нужно просушить в духовке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о лайфхаке, как легко очистить орехи руками. Никаких молотков и зажимания дверей не понадобится.