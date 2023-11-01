Пряные травы и овощи для салата будут всегда под рукой: поможет мини-огород на подоконнике

Свежая витаминная зелень будет всегда у вас на столе

Сезон огородов кончился, зелени и листовых овощей уже не соберешь на дачной грядке. Если у вас еще есть запасы, то нужно знать, как сохранить овощи свежими в холодильнике.

На магазинных полках круглогодично есть и травы, и овощи, а вот цены на них зимой кусаются. Что ж, можно легко организовать маленькую грядку на своем подоконнике, как пишет kew.org.

Какие же культуры и как легче всего вырастить на подоконнике? Давайте разбираться

Кресс-салат

Листовый овощ с острым вкусом – одно из самых неприхотливых растений, которые можно выращивать дома. Этот листовой овощ даже не нуждается в почве – просто постелите салфетку, хорошо смоченную водой, в пищевой контейнер и положите на нее семена, слегка вдавив его. Поставьте контейнер на светлый теплый подоконник и ждите лестницы, которая появится в течение недели. Не забывайте ежедневно немного поливать, чтобы салфетка не пересохла.

Убирать урожай можно тогда, когда всходы достигнут высоты 3-5 см. Просто стригите их ножницами и добавляйте в пищу. Кресс-салат идеален для салатов или бутербродов.

Пряные травы

Мята, петрушка или базилик тоже отлично растут на подоконнике.

Наполните грунтом для рассады горшок, сверху разложите семена – примерно на расстоянии 3 см друг от друга, сверху слегка посыпайте землей и полейте водой. Поставьте горшок в теплое солнечное место и ждите урожая.

Листья можно будет собирать, как только их будет не менее 6 на одном растении. Но никогда не срывайте сразу все, чтобы растение могло развиваться дальше.

Редис

Хрустящую редиску к салату тоже очень просто вырастить дома всего за 3-4 недели.

Для этого потребуется горшок или контейнер глубиной около 12 см. Насыпьте в него 10 см грунт,а высадите семена на расстоянии 5 см друг от друга и засыпьте сверху еще 1 см земли, а затем полейте водой. Поддерживайте землю влажной и ждите урожая.

Благодаря этим простым лайфхакам у вас всегда будет витаминная зелень для салата и микрогрин, который можно добавить в любое блюдо. Ранее мы уже публиковали рецепт постного салата, к которому как раз очень подойдут травы из огорода на подоконнике.