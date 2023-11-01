Самодельная смесь уберет любые пятна на подушках: стиральная машина не понадобится

Подручные средства справятся с желтизной на подушках

Нередко на подушках могут появляться желтые пятна из-за пота, слюны или косметических средств. Чистить в стиральной машине эту вещь часто нельзя, поэтому стоит воспользоваться эффективной альтернативой.

Чтобы убрать желтизну с подушек, попробуйте лайфхак с самодельной мощной смесью. О действенном методе пишет Express.

Так, для приготовления домашней чистящей пасты вам потребуются три продукта, которые, вполне возможно, найдутся в вашем доме. Речь идет об одной чашке трехпроцентной перекиси водорода, трех столовых ложках пищевой соды и двух-трех каплях средства для мытья посуды. Просто перемешайте ингредиенты, чтобы пищевая сода растворилась. После этого перелейте смесь в бутылку с распылителем.

Как оказалось, перекись водорода и пищевая сода не только отлично удаляют пятна, но и дезодорируют, осветляют и отбеливают подушки. Вам нужно всего лишь нанести самодельное средство на пятна. Менее стойкие следы опрыскивайте, а на более старые загрязнения непосредственно лейте раствор.

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