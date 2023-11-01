Бигуди и плойка больше не понадобятся: как накрутить красивые локоны на фольгу

Благодаря фольге получаются идеальные кудри

В арсенале парикмахеров есть множество способов сделать красивую укладку с идеальными локонами. Но накрутить волосы и получить красивые завитушки можно даже без помощи профессионалов, стайлеров и бигуди.

Для того чтобы добиться объемных волн на голове, понадобится обычная фольга. Благодаря этому способу можно получить эффект, как после классических бигуди или плойки.

Как накрутить волосы на фольгу

Чистые волосы нужно расчесать и разделить на несколько секторов.

Из фольги скрутить 10-20 папильоток. Их количество зависит от густоты волос.

Укладку рекомендуется начинать с нижних рядов волос. Нужно отделить небольшую прядь, накрутить ее на фольгу по направлению от лица и закрепить у корней, загнув концы импровизированной папильотки.

Челку и пряди у лица накручивают в последнюю очередь.

После этого нужно дать волосам высохнуть, а затем снять фольгу и разобрать локоны руками или расческой с крупными зубцами. Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться феном. Главное — не включать его на самую большую мощность, чтобы не перегреть волосы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как укротить непослушные волосы. Оказывается, для этого можно использовать зубную нить.