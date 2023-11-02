Такой выпечке позавидует даже опытный пекарь: чем смазать пирожки для золотистой корочки

Оказывается, все очень просто и легко

Домашнюю выпечку любят все без исключения. Ароматная, с аппетитной румяной корочкой она всегда привлекает взгляд и вызывает желание ее съесть.

Однако не у каждого кулинара с первого раза получается добиться такого эффекта. Вместе с "УНИАН" расскажем, чем смазать пирожки, чтобы они блестели.

Как правильно смазывать выпечку яйцом

Безусловно, это самый лучший вариант для придания любимым пирожкам привлекательного аппетитного цвета. Однако что же лучше использовать — белок или желток?

Если отделить желток от белка, взбить и нанести на тесто, то пирожки получаться румяными. Однако поверхность пирожка не будет глянцевой.

А вот если использовать только белок, то у вас в результате получится идеальный блеск и хруст. В этом случае стоит быть аккуратным с количеством белка — вы можете получить плотную корочку, которую сложно будет укусить.

Опытные кулинары рекомендуют добавить во взбитое яйцо немного топленого сливочного масла. В этом случае тесто будет не только красивым, но и мягким, и ароматным.

Чем смазать пирожки, если нет яйца

Растительное или сливочное масло — оно смягчает тесто и придает невероятный аромат. Если добавить специй — выпечка станет более пикантной.

Крепкий чай делает пирожки румяными и красивыми. Блеск выпечки в этом случае зависит от количества сахара в чае.

Сметану можно использовать как самостоятельно, так и смешав с сахаром, сливочным маслом или мукой. Пропорции могут быть разными — все зависит от желаемой плотности глазури.

Благодаря молоку у выпечки будет румяная корочка. Однако его нужно использовать теплым и наносить за несколько минут до готовности.

Чем смазать выпечку после выпекания для идеальной корочки

Готовые пирожки можно смазать теплым молоком. Оно смягчит слишком плотную корочку и придаст блеска. Тот же эффект у сливочного масла. Оно сделает пирожки вкуснее и ароматнее.

Ранее мы рассказывали, что добавить в выпечку, чтобы она не черствела. Ваши пироги будут вкусными, пышными и румяными.