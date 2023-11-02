Компоненты для салата будут всегда под рукой: как вырастить редис на подоконнике

На окне можно выращивать не только зеленый лук

Некоторым дачникам трудно отказаться от занятий с землей в холодное время года. В таких ситуациях можно попробовать устроить небольшой огород на подоконнике. При чем в условиях квартиры можно выращивать не только зелень, а даже редис.

Если посеять и правильно ухаживать за редисом на подоконнике, менее чем через месяц можно получить неплохой урожай корнеплодов, пишет Telegram-канал СОДа.

Для выращивания редиса дома нужен контейнер или цветочный горшок с дренажными отверстиями. Также необходима рыхлая нейтральная почва. Не рекомендуется брать кислую почву, иначе урожая не будет.

Семена редиса нужно подготовить к посеву — провести проращивание. В емкость положите смоченный в воде ватный диск и насыпьте семена. Накройте содержимое еще одним влажным ватным диском и накройте емкость крышкой или блюдцем. На проращивание потребуется 1-2 дня. Периодически необходимо открывать емкость, чтобы смочить ватные диски и чтобы семена не запрели.

Как посеять редис

Наполните контейнер или горшок землей на ¾ и полейте водой.

Разложите пророщенные семена на расстоянии 3-5 сантиметров.

Присыпьте грунтом на пол сантиметра и увлажните водой из пульверизатора.

Накройте емкость пищевой пленкой, чтобы создать тепличный эффект и поставьте в темное теплое место на 2 дня.

Первые всходы после посева редиса появляются приблизительно на 3-5 день, а уже через неделю весь контейнер будет в молодой зелени.

Поливайте импровизированный огород, когда почва начинает подсыхать. Чтобы вырастить крупные плоды, редис рекомендуется ставить под фитолампу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о плодовых деревьях, которые не терпят соседства друг с другом. Оказывается, яблоню и грушу нельзя сажать рядом.