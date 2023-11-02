Голуби больше не приблизятся к вашим окнам: попробуйте трюк со специей

Несколько простых способов отогнать надоедливых птиц

На первый взгляд голуби кажутся милыми птицами. Но это впечатление проходит, когда они начинают массово собираться на балконе или карнизах. Мало того, что они оставляют после себя фекалии и перья, голуби могут разносить болезни.

Некоторые домовладельцы прибегают к нестандартным методам, чтобы отпугнуть птиц подальше от своих окон. К примеру, используют резиновые игрушки. Есть еще несколько надежных методов отпугивания пернатых.

Голуби охотно летят к местам, где можно найти пищу. Если вы повесили на окне кормушку, не удивляйтесь, что вас часто посещают птицы. Поэтому, в первую очередь, перекройте для голубей доступ к еде на своем балконе.

Эти птицы чувствительны к запахам. Благодаря этому вы можете попытаться отпугнуть их специфическими продуктами с сильным ароматом.

Уксус

Смешайте уксус с водой (пропорции 1:1) или опрыскайте поверхности, где обычно находятся птицы, неразбавленной кислотой.

Вода с мылом

Голуби не любят характерный мыльный запах, поэтому, если вы хотите их отпугнуть, приготовьте смесь с мылом и протрите места, где часто собираются птицы.

Эфирные масла

Когда голуби чуют запах лимона, мяты или эвкалипта, они тут же бросаются на утек. Оставьте на балконе арома-лампу, или небольшую емкость с одним из этих масел.

Перец чили

Птицы не любят острых привкусов, поэтому вы можете разложить эту специю в их любимых местах.

Перечисленные средства гуманны. Они лишь должны заставить неприятных гостей быстро покинуть вашу территорию.

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