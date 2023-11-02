Что распылить в доме, чтобы отпугнуть грызунов: "секретный" спрей против мышей

В борьбе с мышами и крысами помогут натуральные ингредиенты

Никто не заинтересован в том, чтобы его жилище или двор стали "домом" для мышей и крыс. К счастью, справиться с грызунами можно без дорогих магазинных репеллентов и отрав.

Чтобы избавиться от мышей в доме, обратите внимание на самодельное средство. Об эффективном лайфхака пишет Mirror.

Как оказалось, спрей с мятным маслом выручит в борьбе с грызунами в доме и на улице. Бонус метода в том, что является полностью натуральным и гуманным. Сильный аромат этого растения заставит мышей бежать как можно дальше от вашей территории. Чтобы приготовить домашний репеллент, добавьте в пульверизатор немного воды и несколько капель эфирного масла мяты.

Полученный раствор необходимо распылять на дверные проемы, заборы и ворота, через которые грызуны могут к вам пробраться. Однако не забывайте, что со временем эффект от спрея будет уменьшаться, поэтому периодически повторяйте обработку проблемных мест, чтобы не дать ход крысам и мышам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неприятным гостем в доме могут стать не только грызуны, а и вездесущая моль. Чтобы справиться с насекомыми и защитить от них одежду и текстиль, воспользуйтесь необычным, но результативным методом.