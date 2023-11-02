Только три ингредиента: как приготовить домашний гель – заменитель порошка

Откажитесь от магазинной химии, используя для стирки подручную альтернативу

Не все предпочитают стирать вещи агрессивными средствами. Чтобы не тратить деньги на магазинные порошки, попробуйте заменить их альтернативой из продуктов домашнего обихода.

Самодельный гель отлично справится со стиркой грязной одежды. Вам потребуются только три ингредиента, пишет Ukr.media.

Так, жидкое моющее средство для стирки часто очищает вещи лучше традиционного порошка. Однако не все нравится использовать в быту химикаты. Кроме того, заменив порошок на домашний гель, вы также сэкономите семейный бюджет.

Как приготовить порошок своими руками

Простой лайфхак поможет получить эффективное, но доступное средство для стирки. Для этого возьмите 90 г хозяйственного мыла, 3 ст. л. с горкой кальцинированной соды и 4 л воды. Если речь идет о стирке белых вещей, то используйте белое хозяйственное мыло. Цветные вещи можно мыть и обычным, коричневым.

Сначала натрите хозяйственное мыло на терке, залейте его водой и поставьте на огонь. Пока смесь нагревается, помешивайте массу, чтобы мыло полностью растворилось. Однако доводить раствор до кипения не следует.

Затем всыпьте в горячую мыльную воду кальцинированную соду. Размешайте ингредиенты и снимите с плиты. Оставьте гель, чтобы он полностью остыл и загустел до желеобразной консистенции.

После этого взбейте массу миксером или венчиком. Перелейте полученное средство в емкость. Перед стиркой встряхивайте гель. Для одной стирки вам будет достаточно 150-350 мл средства.

Для усиления действия домашнего порошка можно добавить дополнительные компоненты. К примеру, 1 ст. ложки поваренной соли поможет сохранить цвет, такое же количество средства для мытья посуды удалит стойкие пятна. Также вы можете дополнить гель кислородным отбеливателем (1 ст. л.) или аспирином (5 таблеток, измельченных в порошок), если требуется отбелить ткань.

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