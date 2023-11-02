Без стирки и заморочек: простые способы освежить пуховик перед зимой

Не нужна стирка в машинке, помогут подручные средства

Скоро зима, а значит самое время достать из шкафа свой теплый пуховик и подготовить его к эксплуатации в холодную погоду. За время в шкафу верхняя одежда могла стать несвежей и покрыться пылью, либо же вы не все отстирали весной, когда складывали пуховики и куртки на лето. Мы уже рассказывали, как правильно стирать кроссовки в стиральной машине, а сегодня разбираемся, как застирать пуховик.

Как оказалось, есть простые способы освежить и очистить пуховик, пишет tsn.ua. Причем, можно обойтись даже без стирки в машинке.

Как почистить пуховик своими руками

Пуховик можно почистить вручную, если боитесь стирать его в машинке. Лучше всего заняться этим в ванной, если она у вас есть, так будет проще разложить верхнюю одежду полностью. Вам понадобится поролоновая губка, салфетки из микрофибры или вискозы и ватные диски. Смешайте по столовой ложке соли и соды в горячей воды, затем смочите в этом растворе губку или спонж и тщательно протрите загрязнения на пуховике. А в конце просушите сухой салфеткой из микрофибры.

Еще один раствор для очистки пуховика — горячая вода, полстакана соды и полстакана перекиси водорода. Все это нужно размешать и перелить в емкость с пульверизатором. Попшикайте этим раствором на зарязнения и оставьте на 15 минут, а потом аккуратно смойте водой или протрите смоченной в воде салфеткой.

Как почистить рукава и воротник пуховика

Рукава, воротник и нижние края — это те зоны, которые чаще всего загрязняются при ношении пуховика. Очистить их можно отдельно от всей куртки. Для этого можно использовать обычные средства для стирки, нашатырный спирт или даже средство для мытья посуды. Просто застирайте пуховик с этими средствами в проблемных зонах, промойте водой и дайте высохнуть.

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