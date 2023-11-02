Вымыть посуду получится легче и быстрее: поможет одна хитрость

С горой грязной посуды можно расправиться в два счета

Мытье посуды остается традиционной задачей, с которой многие сталкиваются ежедневно. Не имея под рукой такую помощницу как посудомоечная машина некоторые хозяйки идут на различные хитрости, которые помогают хотя бы немного сократить время возле раковины.

Так, блогер из TikTok @cubelosg предлагает воспользоваться лайфхаком, который облегчит процесс и сократит время мытья посуды. Оценить его в полной мере возможно, когда собирается очень много грязной посуды после большого застолья.

Как сократить время на мытье посуды

Налейте жидкость для мытья посуды в форму для льда и заморозьте. Когда придет время мыть посуду, достаньте замороженный кубик моющего средства и вставьте его в прорезь, предварительно проделанную в мочалке.

Как только вы намочите губку, образуется пена, которая поможет мыть посуду. Пи этом вам не придется постоянно тянуться за бутылкой со средством для мытья посуды и дозировать его. Таким образом процедура займет меньше времени, чем обычно.

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