Суммы в платежках начнут таять: способы экономии во время стирки, о которых мало кто знает

Есть простые способы, как сэкономить расход воды и электроэнергии при стирке

Из всей бытовой техники в доме стиральная машина самая неэкономичная, она пожирает много воды и электроэнергии при своей работе. Однако, есть способы, как сэкономить и на том, и на другом. Мы уже рассказывали, как сэкономить на отоплении и не замерзнуть, а сегодня делимся секретами, как уменьшить суммы в платежках, экономя на стирке.

Повлиять на стоимость коммунальных услуг, можно простыми способами, пишет Ukr.Media. Так, для начала попробуйте перевести стиральную машину в более экономный режим.

Режим "Эко"

В современных стиралках есть режим стирки "Эко". Если в вашей машинке такой есть, стирайте все на этом режиме, поскольку это тот режим, в котором расходуется наименьшее количество воды. Если такого режима нет, то просто выбирайте низкую температуру стирки. Не переживайте, стиральные порошки и гели сейчас такие, что справятся с загрязнениями даже в прохладной воде.

Режим быстрой стирки

Еще один экономичный режим стирки — это быстрая стирка. Очевидно, что чем меньше работает машинка, тем больше экономится воды и электричества. Если ваши вещи сильно грязные, то можно их перед быстрой стиркой в машине замочить и постирать сначала вручную.

Накапливайте вещи для стирки

Чтобы не крутить наполовину пустой барабан, накапливайте грязные вещи, а потом заполняйте барабан полностью. Чем меньше стирок за месяц вы сделаете, тем меньше будут счета в платежках.

Отжим вместо сушки

В современных стиральных машинках есть дополнительный режим сушки. Однако, на это тоже тратятся ресурсы. Лучше заменить сушку на интенсивный отжим на высокой скорости. Одежда будет не идеально сухой, но досушить ее можно уже вне машинки, а вот экономия получается ощутимой.

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