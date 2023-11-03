Ни одна личинка не испортит вам каши: как избавиться от пищевой моли
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Вас больше не потревожит эта проблема
В условиях вероятных массированных атак по объектам энергосистемы Украины каждый старается запастись крупами. Однако иногда хозяева сталкиваются с тем, что в крупах заводится пищевая моль. Питается она крупами, сахаром, макаронами и сухофруктами.
Стоит одной особи попасть в упаковку, она испортит все содержимое, да и размножается достаточно быстро. Вместе с "ТСН" расскажем, как избавиться от проблемы.
Как вывести пищевую моль
Если вы увидели хотя бы в одной из упаковок или емкостей яйца и личинки пищевой моли, а сами бабочки вылетают из шкафа на кухне — выбросьте все в мусорное ведро. Туда же отправьте не только зараженные крупы или муку, но и все другие контактировавшие с ними упаковки.
Помойте кухонные шкафы теплой водой с мылом. Уделяйте особое внимание уголкам — личинки любят прятаться именно там. Не забудьте пропылесосить заднюю часть шкафа, а также пол кухни.
Не дайте моли попасть в дом повторно. Чтобы не было "незваные гости" не вернулись, не храните пищевые продукты в полиэтиленовых пакетах. Для этого лучше использовать стеклянные баночки с крышками, плотно прилегающими к стенкам.
Попробуйте отправить продукты (крупы, муку, рис) на несколько дней в морозильник. Там личинки вредителя погибнут.
Поставьте на окна москитные сетки. Так вы снизите возможность попадания пищевой моли в дом.
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