Липкий жир мгновенно исчезнет: какой самодельной смесью натереть кухонные поверхности

Справиться с жирными пятнами на кухне можно без агрессивной бытовой химии

Мебель на кухне может покрываться слоем липкого жира. Чтобы сохранять чистоту, необязательно тратить деньги на дорогую магазинную химию, ведь можно воспользоваться эффективной и доступной альтернативой.

Липкий жир на кухонных поверхностях с легкостью отмоет самодельная смесь из подручных ингредиентов. Лайфхаком делится Ukr.media.

Для приготовления домашнего средства против липкого жира на кухне используйте:

1 стакан спирта (95%),

1 стакан воды,

1 ст. л. любого средства для мытья посуды.

Сначала вылейте ингредиенты в пульверизатор. Воду и спирт при надобности замените водкой. Встряхните емкость, чтобы компоненты смешались. Полученный раствор распылите на загрязненные липким жиром участки. Смесь следует оставить на 5 минут, чтобы она подействовало. После этого вы сможете легко убрать грязь губкой из микрофибры.

Самодельное средство справится с жирными пятнами на вытяжке, духовке, кухонной мебели и бытовых приборах. В труднодоступных местах можно тереть загрязнение старой зубной щеткой.

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