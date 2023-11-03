Чтобы не было так грустно: в какие игры можно поиграть во время блэкаута

Есть 25 различных занятий

Во время аварийного отключения света, кроме того, что нужно запастись необходимыми вещами, следует подумать о домашнем досуге. Именно в такое время нежелательно тратить заряд мобильного телефона, потому что никто не знает, сколь долго будет блэкаут.

Чтобы ребенку было не грустно, есть ряд игр, в которые можно поиграть в темноте. О них можно узнать психологи Светланы Ройз.

Виды игр для детей в темноте

Петь хором; Играть на музыкальных инструментах; Играть на воображаемых музыкальных инструментах. Издавать звуки, словно стучим в литавры, бьем в барабаны, играем на скрипке; "Тарабарский язык". Говорить друг с другом "тарабарским языком", то есть вымышленным, пытаясь по интонации угадать, о чем говорит каждый; Вместе говорить скороговорки; Играть в "белые хвастуны". А именно, кричать: "А я…!!!" и рассказывать о том, что действительно умеем и что удалось; "Alias". Угадывать слово по описанию. Однако важно не называть самое слово; Рассказывать истории на тему; Рассказывать что-нибудь, чтобы уложиться в одну минуту; "Голоса животных". Кто-то издает звук – другие угадывают. Кто угадал первый, становится ведущим; Игра в слова. Следующий игрок называет слово последнюю букву слова предыдущего игрока; "К счастью, к сожалению". Кто-то придумывает ситуацию, а игроки поочередно предлагают продолжение, начиная со слов "увы", а следующий игрок — "к счастью";

"Искаженный телефон". Шепотом передавать слово друг другу. В конце узнаем, что услышал последний игрок; "Сказка". Сочинить сказку, когда каждый говорит по предложению; "Наоборот". Говорить слова наоборот, не записывая их. Например, "чайник" — "киньяч", "стена" — "анитс"; "Я велел". Рассказать о загаданном слове, не называя его. Например, "Я загадал — белый, холодный, скрипит под ногами, тает..."; Загадать предмет. Все остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые ведущий может ответить только "да" или "нет"; Рима. Назвать четыре (или два) случайных слова, к которым нужно найти рифму или придумать стихотворение на 4 строки; "Буква". Назвать слова только на заданную букву. Вариант для взрослых: назвать слова на загаданную букву, которую можно положить в трехлитровую банку; Ищем сходство. Назвать два случайных слова, а другие должны угадать, чем они могут быть похожи. "Волшебный язык". Для детей, которые учатся разбирать слова на слоги, можно говорить слова, добавляя дополнительный слог "жи", "ма" или "хрю"4 "Дураки". Сочинять начало предложения, к которому нужно придумать абсолютно "приглушенное" и нереальное продолжение; Найти ассоциации. Один игрок называет слово, следующий – свою ассоциацию к этому слову. Детям можно объяснить так: "Первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово"; "Это слово умеет…". Описать слово его "умениями"; "Слово, которого нет". Сочинять слова, которых не существует и что они могли бы означать языком инопланетян.

Напомним, ранее Телеграф писал, чем можно заменить свечу, если во время блэкаута нет источников света. В ход пойдут даже консервы.