Чтобы не было так грустно: в какие игры можно поиграть во время блэкаута
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Есть 25 различных занятий
Во время аварийного отключения света, кроме того, что нужно запастись необходимыми вещами, следует подумать о домашнем досуге. Именно в такое время нежелательно тратить заряд мобильного телефона, потому что никто не знает, сколь долго будет блэкаут.
Чтобы ребенку было не грустно, есть ряд игр, в которые можно поиграть в темноте. О них можно узнать психологи Светланы Ройз.
Виды игр для детей в темноте
- Петь хором;
- Играть на музыкальных инструментах;
- Играть на воображаемых музыкальных инструментах. Издавать звуки, словно стучим в литавры, бьем в барабаны, играем на скрипке;
- "Тарабарский язык". Говорить друг с другом "тарабарским языком", то есть вымышленным, пытаясь по интонации угадать, о чем говорит каждый;
- Вместе говорить скороговорки;
- Играть в "белые хвастуны". А именно, кричать: "А я…!!!" и рассказывать о том, что действительно умеем и что удалось;
- "Alias". Угадывать слово по описанию. Однако важно не называть самое слово;
- Рассказывать истории на тему;
- Рассказывать что-нибудь, чтобы уложиться в одну минуту;
- "Голоса животных". Кто-то издает звук – другие угадывают. Кто угадал первый, становится ведущим;
- Игра в слова. Следующий игрок называет слово последнюю букву слова предыдущего игрока;
- "К счастью, к сожалению". Кто-то придумывает ситуацию, а игроки поочередно предлагают продолжение, начиная со слов "увы", а следующий игрок — "к счастью";
- "Искаженный телефон". Шепотом передавать слово друг другу. В конце узнаем, что услышал последний игрок;
- "Сказка". Сочинить сказку, когда каждый говорит по предложению;
- "Наоборот". Говорить слова наоборот, не записывая их. Например, "чайник" — "киньяч", "стена" — "анитс";
- "Я велел". Рассказать о загаданном слове, не называя его. Например, "Я загадал — белый, холодный, скрипит под ногами, тает...";
- Загадать предмет. Все остальные должны его угадать, задавая вопросы, на которые ведущий может ответить только "да" или "нет";
- Рима. Назвать четыре (или два) случайных слова, к которым нужно найти рифму или придумать стихотворение на 4 строки;
- "Буква". Назвать слова только на заданную букву. Вариант для взрослых: назвать слова на загаданную букву, которую можно положить в трехлитровую банку;
- Ищем сходство. Назвать два случайных слова, а другие должны угадать, чем они могут быть похожи.
- "Волшебный язык". Для детей, которые учатся разбирать слова на слоги, можно говорить слова, добавляя дополнительный слог "жи", "ма" или "хрю"4
- "Дураки". Сочинять начало предложения, к которому нужно придумать абсолютно "приглушенное" и нереальное продолжение;
- Найти ассоциации. Один игрок называет слово, следующий – свою ассоциацию к этому слову. Детям можно объяснить так: "Первое, что приходит в голову, когда слышишь это слово";
- "Это слово умеет…". Описать слово его "умениями";
- "Слово, которого нет". Сочинять слова, которых не существует и что они могли бы означать языком инопланетян.
Напомним, ранее Телеграф писал, чем можно заменить свечу, если во время блэкаута нет источников света. В ход пойдут даже консервы.