Эти средства гарантированно очистят туалет и освежат воздух: что насыпать в унитаз

Поддерживать чистоту в санузле проще, чем кажется

Каждому домовладельцу хочется, чтобы туалет всегда был сверкающе чистым, свежим, и без неприятных запахов. Для этого используются различные виды покупных химикатов.

Но унитаз, даже если его постоянно чистить, подвергается воздействию бактерий и неприятных запахов. Со временем ярко-белый цвет сантехники приобретает желтый или коричневый оттенок. Избавиться от проблемы можно с помощью простых экономичных средств.

Уксус, пищевая сода и лимон. Скорее всего, эти ингредиенты уже есть на вашей кухне. Смешайте стакан белого уксуса, две столовые ложки пищевой соды и лимонный сок. Вылейте этот раствор в унитаз и оставьте на 30 минут. Затем возьмите щетку и энергично потрите.

Пищевая сода и перекись водорода. Смешайте 100 граммов пищевой соды с двумя столовыми ложками перекиси водорода до получения пасты. Нанесите средство на пятна и оставьте на 20 минут. После потрите пятна щеточкой и смойте остатки чистящего средства.

А для того, чтобы в санузле всегда стоял приятный аромат, воспользуйтесь средством, которое готовится из мыла и жидкости для мытья пола.

Кубики мыла нужно натереть на крупной терке и растопить в кастрюле на слабом огне. Затем нужно добавить средство для мытья пола и хорошо размешать.

Полученную смесь вылить в застеленную бумагой глубокую форму, остудить и после этого отправить в морозилку. На следующий день полученную массу нужно нарезать на небольшие кубики и сложить в банку.

Забрасывайте в унитаз по одному кубику через день и в санузле всегда будет стоять приятный аромат.

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