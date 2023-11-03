Ни в коем случае не сливайте в раковину: как правильно утилизировать масло после жарки

Убрать остатки масла можно с помощью 1 простого средства

После приготовления жареных блюд на сковороде неизбежно остается подсолнечное масло. Использовать его для приготовления новых блюд нельзя. В таком случае возникает — как избавиться от остатков подсолнечного масла.

Подсолнечное масло категорически нельзя выливать в унитаз или в раковину, так как продукт затвердевает при контакте с холодной водой. Кроме появления неприятного запаха и засора канализации ничего добиться не получится. Такой засор может спровоцировать замену канализационных труб.

Как без вреда избавиться от масла

Прежде всего постарайтесь уменьшить количество масла на сковороде, промокнув его салфеткой или туалетной бумагой.

Если масла осталось много, поможет хитрость с пищевой содой. Необходимо насыпать в сковороду с остатками масла 2-3 столовых ложки соды. Дайте порошку немного времени, чтобы он впитал жирную субстанцию. Спустя несколько минут субстанцию можно будет высыпать в мусорное ведро.

Обладатели дачного участка могут утилизировать остатки масла на компостной куче. Но не рекомендуется делать это постоянно, чтобы не испортить компост.

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