Если открывалку одолжили соседу: чем открыть банку с консервацией

Эти хитрости вам пригодятся

Все лето мы занимались консервацией, чтобы в холодное время года полакомиться любимыми помидорами или хрустящими огурцами. Теперь нам остается только открыть баночку и полакомиться ими.

Но что делать, если специальной открывашки нет под рукой? FoodOboz делится секретами, как быстро открыть банку с консервацией. С этими хитростями вы справитесь с проблемой за несколько минут.

Как быстро открыть банку с консервацией без открывашки

Попробуйте открыть банку ножом с очень крепким лезвием. Кончиком нужно подцепить крышку на стыке с банкой, крышка отсоединится и вы легко ее снимете.

Попробуйте ударить об угол стены или стола местом, где крышка прилегает к стеклу. Этот способ требует особой осторожности — существует есть серьезный риск разбить банку.

Самый безопасный способ — просто поставить банку под струю теплой воды. Стоит подождать несколько минут и снять крышку — она очень легко отсоединится.

Следующий способ также предполагает использование воды, но он немного отличается от предыдущего. Глубокую емкость наполните кипятком, поместите туда банку крышкой вниз, подождите несколько минут, доставайте и открывайте.

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