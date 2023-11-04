Мыши будут бежать от вашего дома: проверенный годами трюк (видео)

Справиться с грызунами можно без химикатов

Мыши могут доставлять массу неудобств в доме и уничтожать продуктовые запасы. Отпугнуть грызунов, к счастью, можно с помощью натуральных средств, что эффективно и гуманно, в отличие от действия отрав.

Чтобы предотвратить появление мышей в жилище, обратите внимание на популярный в сети лайфхак. О ловком трюке против грызунов рассказала блогер @brunchwithbabs в TikTok.

Так, автор видео показывает, как с помощью самодельных пакетов со специями справляется с грызунами. Полностью натуральный метод приятно вас удивит результатом. Необходимые ингредиенты, вероятно, найдутся на вашей кухне, что делает этот метод доступным и экономным.

Как оказалось, у мышей острое обоняние, поэтому сильные запахи отпугивают их. Чтобы приготовить средство против грызунов, возьмите несколько пакетиков и добавьте в каждый из них одну столовую ложку красного перца, столовую ложку целой гвоздики и одну палочку корицы. После того, как наполнили, завяжите пакеты и разложите по всему дому, в любых местах, которые могли би привлечь мышей, включая шкафы и чуланы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты больше всего привлекают мышей. Если вы думали, что это сыр, это ошибочно.