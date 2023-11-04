Лучше любого осушителя: три растения в доме предотвратят плесень и конденсат

Комнатные цветы будут впитывать лишнюю влагу в комнате

В холодное время года многие сталкиваются с конденсатом на окнах. Причина в повышенном уровне влажности в доме, однако определенные растения помогут это исправить.

Есть три комнатных цветка, которые предотвращают плесень и конденсат. Об этом пишет Express.

Мирная лилия (лилия мира)

Красивый цветок удаляет токсины из воздуха и предотвращает образование плесени и грибка в доме. Роскошное растение украсит ваше жилище в темные и холодные месяцы. Мирная лилия любит непрямой солнечный свет, поэтому держите их подальше от окон, чтобы растение не высохло и долго росло. Смело ставьте горшок с этим цветком, там где есть риск развития плесени.

Паучье растение (хлорофитум)

Растения-пауки — натуральные очистители воздуха, которые, среди прочего, поглощают вредные химические вещества и лишнюю влагу, предотвращая конденсат. За цветком несложно ухаживать, ведь он приживется в любом пространстве. Отличным местом для хлорофитума станет спальня.

Хлорофитум поможет в борьбе с конденсатом

Орхидея

Популярный цветок не только украсит ваши комнаты, а и улучшит качество воздуха. Кстати, орхидею можно выращивать на рабочем месте. Не забывайте о регулярном поливе растения, примерно раз в неделю. Орхидее требуется стабильная температура, поэтому от окон и радиаторов держите ее подальше.

Ранее "Телеграф" писал, какой уход требуется комнатным цветам в холодный сезон. Простые правила не дадут вашим растениям замерзнуть.