Укр

Зачем добавлять сахар в стиральный порошок: про этот хитрый трюк мало кто знает

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Вещи будут будто только из магазина
Вещи будут будто только из магазина. Фото Pexels

Необычный, но очень эффективный способ стирки

На прилавках магазинов присутствует множество специализированных средств для стирки и ухода за одеждой. Однако это не означает, что домашние средства должны уйти в прошлое. Иногда стоит вспомнить хитрости, которые использовали наши мамы и бабушки. Один из них — использовать сахар для стирки.

Оказывается, этот продукт из кухни хорошо работает и в ванной комнате. В зависимости от ожидаемого эффекта замочите одежду в воде с сахаром или добавьте в стиральную машину, в отделение для порошка или кондиционера для белья.

Не все знают, что сахар, кроме сладкого вкуса имеет еще ряд преимуществ.

Сахар действует как освежитель цвета. Просто замочите одежду в воде с 3 столовыми ложками сахара и подождите несколько часов. Затем постирайте как обычно. Этот метод предотвращает выцветание тканей и усиливает их естественный цвет. При чем он работает как с белой, так и с черной или цветной одеждой.

Если у вас нет времени или желания замачивать одежду, просто добавьте сахар в стиральную машину, в отделение для порошка или прямо в барабан.

Другой способ использования сахара — применять его на этапе полоскания тюля, но не для одежды. Благодаря этой хитрости тюль будет идеально белыми и хорошо держать форму. Просто насыпьте 2-3 столовые ложки в отделение для кондиционера. Полоскание в сахаре позволит тюлю лучше сидеть и выглядеть красивее.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить домашний гель, который заменит стиральный порошок. Благодаря этому средству можно отказаться от магазинной химии.

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#Сахар #Стирка #Лайфхак