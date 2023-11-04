Плесень исчезнет за 10 минут: простой трюк вернет чистоту герметику в душе

Для уборки вам не понадобится агрессивная бытовая химия

В доме от плесени могут пострадать разные поверхности. Нередко грибок покрывает силиконовый герметик в душевой кабине, к счастью, с ним легко справиться без химикатов.

Чтобы очистить герметик от плесени, обратите внимание на простой, но эффективный лайфхак. Об этом способе рассказывает Express.

Так, для этого трюка вам понадобится обычный столовый уксус, вода, распылитель и старая зубная щетка. Начните с того, чтобы приготовить домашний раствор из равных частей уксуса и воды. Смешайте ингредиенты и залейте в бутылку с распылителем.

Полученную жидкость нанесите на герметик и оставьте на 10 минут. За это время средство с легкостью уничтожит грибок. Остатки плесени почистите старой зубной щеткой. Последний шаг: промойте герметик чистой водой, удаляя любые загрязнения, которые остались.

Лайфхак поможет без особых усилий очистить герметик от плесени. Бонус метода в том, что для него не требуется бытовая химия, а ключевой компонент – уксус – найдется у вас на кухне.

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