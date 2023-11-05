Просто положите ложку на кастрюлю и избавьтесь от популярной проблемы

Вам не придется теперь мыть посуду и плиту

В процессе приготовления еды каждый из нас может отвлечься по той или иной причине, и именно в этот момент на плите произойдет небольшая катастрофа. Например, при варке макарон или супа вода может вытечь и разлиться по всей плите. В результате придется мыть и кастрюлю, и плиту.

"ТСН" рассказывает об одной небольшой хитрости, которая поможет справиться с этой неожиданной проблемой на кухне. Благодаря этому лайфхаку вместо уборки на кухне вы будете наслаждаться отдыхом.

Что делать, чтобы пена не выбегала из кастрюли

Вам просто необходимо положить длинную деревянную ложку на ободок кастрюли. Именно эта хитрость поможет предотвратить "убегание" жидкости из кастрюли на плиту.

Как это работает? Дело в том, что сухая деревянная ложка дестабилизирует пузырьки пены своей водоотталкивающей поверхностью и заставляет кипяток "отступить". Будьте осторожны: если ложка нагреется, то такой трюк не сработает. Для такой хитрости также не подходит и металлическая ложка.

Как предотвратить "убегание" пены, если нет деревянной ложки

Можно подуть на поверхность кипящей воды. Еще одна действенная хитрость — смазать края кастрюли растительным или сливочным маслом. Тогда пена во время закипания будет содержаться на том уровне, где находится жир.

Если же все-таки плита загрязнилась, воспользуйтесь хитростями "Телеграфа" для простого мытья индукционной плиты. Вы не поверите, как это легко!