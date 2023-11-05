Только не выливайте в раковину: как с умом утилизировать кофейную гущу

Слив в кухонной раковине легко засоряется и провоцирует дополнительные расходы, связанные с визитом сантехника

Кофе – один из самых популярных продуктов, который можно найти в большинстве домов. Независимо от того, заваривается ли кофе обычным кипятком, или для этих целей используется кофемашина, после напитка всегда остается гуща. Некоторые люди иногда забывают о том, что раковина – это не мусорный бак и инстинктивно выливают туда кофейную гущу. Как и в случае с подсолнечным маслом, это является большой ошибкой.

Кофейная гуща, которая якобы быстро смывается водой, на самом деле оседает в сливных трубах и образует густую грязеподобную субстанцию. Со временем это скопление может вызвать серьезные засоры труб. Поэтому не стоит ее утилизировать таким образом. Тем более, что есть несколько отличных способов безопасно избавиться от кофейной гущи.

Самый простой способ — просто выбросить жмых от кофе в контейнер для мусора. При этом нужно следить, чтобы в ведро не попала жидкость и не спровоцировала дополнительные проблемы.

Второй способ подойдет для владельцев дачных участков. Кофейная гуща отлично подходит для компоста. Также ее можно использовать в качестве удобрения для комнатных растений. Просто насыпьте немного жмыха в горшок и смешайте с верхним слоем почвы.

Зимой кофейной гущей можно посыпать обледеневшие дорожки возле дома. Она будет действовать не хуже песка и гораздо лучше соли, которая хоть и эффективна против льда, но разрушает обувь и опасна для нежных лап животных.

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