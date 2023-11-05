Откажитесь прямо сейчас: топ-5 "вредных" привычек, которые опустошают кошелек каждый день

Откажитесь от этих привычек и заметите, как экономятся деньги

В жизни иногда наступает момент, когда вы пересматриваете свои расходы и понимаете, что нужно экономить. Как оказалось, есть несколько "вредных" привычек, которые незаметно уводят деньги из вашего кошелька. Мы уже рассказывали, как тратить меньше электроэнергии зимой, а сегодня делимся секретами, как экономить на привычных вещах.

Как оказалось, у многих людей есть привычки, на которые незаметно уходят деньги, из-за чего сложно экономить или отложить, пишет Styler. Отказавшись или ограничив себя в этих вещах, вы сможете сэкономить.

Еда на вынос

Кулинария в супермаркете, еда на вынос из кафе или питание в забегаловках заставляет оставлять серьезные суммы. А вот качество такого питания часто сомнительное. Гораздо экономнее и полезнее готовить дома. Заранее сложите себе меню на неделю, закупите продукты и приготовьте еду на несколько дней вперед. Это позволит сэкономить немалые средства.

Подписка на сервисы

У современных людей со смартфоном в кармане точно есть набор сервисов, где оформлена подписка. Другой вопрос, пользуетесь ли всем тем, на что подписались. В целях экономии, проанализируйте все свои подписки и откажитесь от тех, которыми пользуетесь редко или не пользуетесь вообще.

Одежда на акции

Заманчивые акции и "выгодные" предложения могут обернуться тратой денег на вещи, которые вам совершенно не нужны. Измените подход — покупайте одежду только по необходимости, а не по желанию или по акции. Тогда есть шанс хорошо сэкономить.

Бутилированная вода

Если дома нельзя пить воду из под крана, вы скорее всего покупаете ее в бутылках. А это часто бывает очень недешево. Рассмотрите вариант — один раз потратиться на хороший качественный фильтр для воды из-под крана, чем постоянно покупать воду в бутылках.

Уличный кофе

Все мы любим выпить кофе на прогулке в приятной компании. Однако, если вы покупаете уличный кофе каждый день по дороге на работу или в обеденных перерыв, то это уже плохая привычка, от которой нужно избавляться в целях экономии. Посчитайте, сколько вы тратите на кофе за месяц, скорее всего сумма вас возмутит.

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