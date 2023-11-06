Почти все так делают и ошибаются: как правильно использовать дуршлаг для промывки макарон

Хитрый способ, существенно облегчающий жизнь

Дуршлаг — один из тех обязательных вещей, без которых невозможно обойтись при приготовлении любимых макарон. Однако в большинстве случаев повара просто выливают на этот кухонный предмет отваренные макароны и ждут, пока стечет вода. Пасту после этой процедуры они возвращают обратно в кастрюлю.

Ukr.Media отмечает, что это неправильный способ использования дуршлага. Слить воду с макарон можно без особых проблем и не перекладывать макароны из одной емкости в другую. Расскажем о таком методе более подробно.

Как правильно пользоваться дуршлагом при промывке макарон

Вся фишка в том, что макароны после варки не обязательно отправлять в дуршлаг, чтобы стекла вода их. Просто поставьте этот предмет на кастрюлю, как крышку, а затем переверните емкость. Лишняя вода сбежит, а макароны останутся в кастрюле. Вам не придется повторно перекладывать отваренный продукт в кастрюлю.

К тому же благодаря этому лайфхаку кулинару не придется держать в руках сразу два предмета. В таком трюке есть еще один плюс – жидкость из-под макарон не будет разбрызгиваться во все стороны, и кухня останется чистой.

Но этот трюк можно использовать только в том случае, если диаметр кастрюли и дуршлага одинаковый или диаметр последнего немного шире. Если дуршлаг меньше диаметра кастрюли, макароны упадут в раковину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит одевать дуршлаг на голову. Используйте этот предмет правильно!