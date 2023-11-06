Как выбрать апельсин или мандарин без косточки: этот трюк мало кому известен

Обращайте внимание на внешние признаки

Без апельсинов и мандарин невозможно представить себе холодное время года. Запах этих фруктов ассоциируется с Рождеством, Новым годом и другими зимними праздниками. Дети и взрослые предпочитают лакомиться этими фруктами, но без семечек. К сожалению, не всегда удается выбрать сладкие фрукты без косточек. Насладиться сочным вкусом лучших апельсинов и мандаринов можно, если знать небольшую хитрость.

Покупая мандарины и апельсины, стоит обратить внимание на несколько характеристик. Благодаря этому выбранные плоды будут твердыми, сочными и свежими.

Первое — состояние кожуры. Если она твердая и блестящая, значит, плод сочный. Также стоит проверить фрукты на запах. Когда его можно легко почувствовать даже через кожуру, эти мандарины и апельсины должны быть свежими. Старайтесь избегать фруктов с сухой, морщинистой кожицей, так как они, вероятно, будут невкусными.

Однако если у вас нет времени внимательно присматриваться к купленным фруктам, воспользуйтесь одним простым трюком, который поможет вам выбрать самые лучшие. Важно помнить одну вещь. У мандаринов и апельсинов обязательно должна быть выпуклость на одном конце плода, утверждает Gazeta. Ее наличие означает, что выбранные фрукты будут сладкими, сочными и без косточек.

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