Как очистить воду в домашних условиях: понадобится одно бюджетное средство

Сделать воду безопасной для употребления можно с помощью одного средства

Воду нужно пить каждый день, и очень важно, чтобы она была безопасной и качественной, без вредных веществ и микроорганизмов. Если вода из-под крана по каким-то причинам стала некачественной, есть способ ее очистить в домашних условиях.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как сделать воду безопасной и что для этого нужно сделать. Как оказалось, есть несколько способов очистить воду в домашних условиях.

Простые способы, как очистить воду

Самый надежный способ очистки воды — это ее кипячение. Делать это нужно как минимум минут 10, затем оставить воду отстаиваться и остывать. После этого аккуратно слейте воду в тару, чтобы осадок остался на дне. Хранить кипяченую воду нужно в закрытой таре. И помните, что чем дольше вода кипятилась, тем безопаснее для употребления она стала.

Еще один способ — очистить воду с помощью активированного угля. На 1 литр воды используют 5 таблеток угля. Сначала таблетки угля нужно перетереть и измельчить, затем завернуть в марлю или хлопковую ткань. Окуните уголь в марле в емкость с водой и оставьте не менее, чем на 8 часов, можно на ночь. Так вы получите чистую обеззараженную воду.

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