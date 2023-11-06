Чего боится моль в квартире: насекомое исчезнет раз и навсегда

Чем раньше вы начнете с ней бороться, тем меньше она испортит

Недавно мы рассказывали, как прогнать пауков из дома. А сегодня предлагаем узнать, чего боится моль — это небольшое насекомое может нанести серьезный вред вашим продуктам и одежде. И чем раньше вы начнете с ней бороться, тем меньше вещей она успеет бесповоротно испортить.

Как можно избавиться от этого нежелательного гостя в вашей квартире? Как только вы заметили летающую моль, приготовьтесь к тщательной уборке и как можно скорее выделите для этого время.

Как вывести моль из шкафа с крупами — советы

Это может потребовать усилий и терпения, но с помощью правильных мер предосторожности и методов у вас есть шанс сохранить ваши продукты. Прежде всего, освободите полки и ящики от всего, что в них находится. Внимательно осмотрите коробки и пакеты на предмет поражения вредителем.

Вы обязательно должны найти источник, где размножается моль. Уничтожьте гнезда и пересыпьте крупы в пластиковые контейнеры или бутылки, предварительно прокалив их в духовке и остудив.

Внутренние поверхности шкафчиков протрите ароматизированным раствором с пихтовым или кедровым маслом, настойкой эвкалипта. На полки разложите хозяйственное или дегтярное мыло.

Разместите в тумбочках и шкафах сухие травы, собранные в полотняный мешочек:

лаванда;

полынь;

розмарин;

гвоздика;

тимьян;

герань;

пижма.

Также вы можете использовать в качестве отдушки лавровый лист. Моль отпугивают и покупные репелленты — их удобно клеить к стенкам шкафа и, как правило, можно регулировать интенсивность запаха.

Если завелась моль в шкафу с одеждой, алгоритм действий будет таким же — ревизия, уборка и размещение отпугивающих репеллентов. В основном моль питается шерстью, шелком и мехом. Обязательно пересмотрите каждую вещь, ведь если вы оставите хоть одну личинку, все начнется сначала. Регулярно проветривайте шкафы и периодически стирайте одежду.

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