Чем протирать пыль, чтобы она долго не садилась: так убирают в музеях
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Поверхности в квартире будут сверкать и даже светильники долго не покроются слоем пыли
Конечно, идеальной чистоты в доме добиться сложно, и еще сложнее ее поддерживать. Особенно не радует хозяек и хозяев генеральная уборка на кухне, но и регулярное протирание пыли по всей квартире не доставляет удовольствия. Как сделать так, чтоб пыль меньше садилась, расскажем в этой статье.
Портал Ukr.Media делится хитрым методом, который позволит вам добиться идеальной чистоты поверхностей. Включая те предметы, которые расположены на стенах и потолке. До них и правда редко доходят руки — речь идет о плафонах и люстрах.
Что помогает от пыли — простой способ
Прежде всего, нужно убрать скопившуюся пыль:
- Протрите поверхности влажной, но не мокрой насквозь тряпкой.
- Используйте ткани из микрофибры или влаговпитывающие губки-салфетки. Обычная ткань или синтетическая метелка только развозит пыль или поднимает ее в воздух, откуда она снова сядет вниз.
- Вытрите поверхности насухо. Используйте сухую чистую ткань или бумажные салфетки.
После того как вы вытерли пыль, распылите на чистую салфетку из микрофибры антистатическое средство. Протрите поверхности еще раз, втирая в них средство.
Такой же способ идеально подходит для того, чтобы избавить от пыли люстры и плафоны. Слой, который осел на этих предметах с прошлого раза, сложно убрать сразу без разводов. Просто распылите на светильники аэрозоль-антистатик после того, как вымоете. Подождите, пока он высохнет и протрите насухо.
Раньше мы рассказывали, из чего можно собственноручно приготовить чудо-спрей для уборки всего дома. Как убрать накипь в ванной, избавиться от пыли и очистить все кухонные поверхности с помощью апельсинов, читайте в следующей статье.