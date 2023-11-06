Чем протирать пыль, чтобы она долго не садилась: так убирают в музеях

Поверхности в квартире будут сверкать и даже светильники долго не покроются слоем пыли

Конечно, идеальной чистоты в доме добиться сложно, и еще сложнее ее поддерживать. Особенно не радует хозяек и хозяев генеральная уборка на кухне, но и регулярное протирание пыли по всей квартире не доставляет удовольствия. Как сделать так, чтоб пыль меньше садилась, расскажем в этой статье.

Портал Ukr.Media делится хитрым методом, который позволит вам добиться идеальной чистоты поверхностей. Включая те предметы, которые расположены на стенах и потолке. До них и правда редко доходят руки — речь идет о плафонах и люстрах.

Что помогает от пыли — простой способ

Прежде всего, нужно убрать скопившуюся пыль:

Протрите поверхности влажной, но не мокрой насквозь тряпкой.

Используйте ткани из микрофибры или влаговпитывающие губки-салфетки. Обычная ткань или синтетическая метелка только развозит пыль или поднимает ее в воздух, откуда она снова сядет вниз.

или губки-салфетки. Обычная ткань или синтетическая метелка только развозит пыль или поднимает ее в воздух, откуда она снова сядет вниз. Вытрите поверхности насухо. Используйте сухую чистую ткань или бумажные салфетки.

После того как вы вытерли пыль, распылите на чистую салфетку из микрофибры антистатическое средство. Протрите поверхности еще раз, втирая в них средство.

Такой же способ идеально подходит для того, чтобы избавить от пыли люстры и плафоны. Слой, который осел на этих предметах с прошлого раза, сложно убрать сразу без разводов. Просто распылите на светильники аэрозоль-антистатик после того, как вымоете. Подождите, пока он высохнет и протрите насухо.

Раньше мы рассказывали, из чего можно собственноручно приготовить чудо-спрей для уборки всего дома. Как убрать накипь в ванной, избавиться от пыли и очистить все кухонные поверхности с помощью апельсинов, читайте в следующей статье.